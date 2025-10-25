ولايات الوطن تشارك في حملة غرس مليون شتلة

أشرفت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن، اليوم السبت، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لعمليات التشجير، التي مست عدداً من المناطق وشهدت مشاركة فعالة لمختلف فئات المجتمع، من مؤسسات وهيئات ومواطنين.

وجاء ذلك، إحياءً لليوم الوطني للشجرة، المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة. وبمناسبة إطلاق الحملة الوطنية الكبرى لغرس مليون شتلة عبر مختلف ولايات الوطن.

وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج وطني أطلقته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمديرية العامة للغابات، بالتعاون مع جمعية الجزائر الخضراء. بهدف تعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة آثار التغيرات المناخية. وترسيخ ثقافة التشجير والعناية بالبيئة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الثروة الغابية.