ولاية أم البواقي في المرتبة الأولى وطنياً في إنتاج الشعير

حققت ولاية أم البواقي المرتبة الأولى وطنياً في إنتاج مادة الشعير بنسبة 35% من إجمالي الإنتاج الوطني.

واحتلت ولاية أم البواقي المرتبة الرابعة وطنياً من حيث دفع المنتوج، والذي فـاق 1.4 مليون قنطار.

وذلك بعدما عملت مصالح الفلاحة على متابعةٍ آنيّةٍ من أجل تحقيق هذه النتائج، بالإضافة إلى توسيع المساحات المزروعة.

وتسعى الجهات الوصية إلى تحقيق نتائج أكثر في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع تسلّم 9 مخازن جديدة على مستوى ولاية أم البواقي لتحقيق أريحية تامة في استقبال المنتوج.