ولاية إليزي تتكفل بالسكنات المتضررة وتوضح حول الصور المتداولة لفيضانات جانت

قالت السلطات الولائية بإليزي ان بعض الصور المتداولة عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية هي لفيضانات الأسبوع الماضي تعود للتراب الليبي .

وان السلطات الولائية تكفلت بالعديد من المتضررين من فياضانات مدينة جانت ، كما رافقت وحدات من الجيش الوطني الشعبي،مصالح الولاية في التكفل بالمتضررين.

كما كلّف والي الولاية عيسى بولحية بصفة رسمية المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية إيليزي بإحصاء شامل لجميع السكنات الإجتماعية عبر مختلف أحياء المقاطعة الإدارية المنتدبة لجانت والتي تضررت جراء السيول الأخيرة.

وذلك من أجل التدخل والتكفل بهذه الأضرار ، فيما سيتم صب إعانات خاصة بالبناء الريفي والسكن الهش فور ضبط القوائم النهائية من طرف البلديات.

وذلك بالتنسيق مع مدير السكن بالولاية و المتابعة الشخصية للوالي الولاية.