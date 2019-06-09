ولاية إيليزي توضح بالبرهان.. الصور المتداولة ليست من سيول جانت

أوضحت خلية الإعلام والإتصال لولاية إيليزي أن هناك العديد من الصور إنتشرت بشكل واسع عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي و كذا بعض القنوات التلفزيونية على أساس أنها صور تعود إلى مخلفات السيول التي عرفتها المقاطعة الإدارية المنتدبة لجانت.

بحيث أن هناك العديد من الصور تعود إلى الفيضانات التي عرفتها هايتي و أخرى للتقلبات الجوية التي عرفتها مدينة غات المتاخمة للحدود الجزائر .

وأكدت خلية الإعلام والإتصال لولاية إيليزي أن الأوضاع بمدينة جانت وغيرها ليست بالشكل الذي يروج له عبر الوسائط الإجتماعية.

وان السلطات العمومية سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية في سبيل معالجة الوضع والتكفل بما يستحق التكفل به وان كل الإجراءات التي تم إتخذها هي في طريق التجسيد.

وطمأنت مصالح الولاية سكان جانت وبرج الحواس و إيليزي أن الدولة لن تتوان قيد أنملة على التكفل بمواطنيها سيما في مثل هذه الحالات الطبيعية ويبقى على المواطن التحلي بروح اليقضة والمسؤولية خلال هذه الأيام.