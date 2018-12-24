ولاية الأغواط تنال شرف الإحتفالات الرسمية للسنة الأمازيغية

تحتضن ولاية الأغواط، الإحتفالات الرسمية بالسنة الأمازيغية الجديدة 2969، والتي ستوافق 12 جانفي 2019.

بينما يجري التحضير لهذه المناسبة والتي تعرف بـ” أمنزو أن يناير “، بالتنسيق بين مصالح ولاية الأغواط و المحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر.

ويجري التحضير لهذه المناسبة الثقافية الوطنية بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية من خلال تسطير برنامج يعكس الموروث الشعبي والتراثي المحلي والوطني بكافة مكوناته وأبعاده الحضارية العريقة.

ويشار إلى أنه، تم ترسيم السنة الأمازيغية الجديدة بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال إجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر 2017

وتضمن القرار تكريس يوم 12 جانفي، الموافق لرأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر.