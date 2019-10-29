ولاية البليدة تتعهد بإغلاق المفرغة العمومية ببوقرة قريبا

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ولاية البليدة تتعهد بإغلاق المفرغة العمومية ببوقرة قريبا
بقلم مصطفى.ق

قام رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة عبد الرحمن سوالمي رفقة بعض رؤساء اللجان لدى المجلس اليوم بزيارة ميدانية لبلدية بوقرة.

على إثر الإحتجاج الذي يقومون به مواطنو بلدية بوقرة للمطالبة بالغلق النهائي للمفرغة المتواجدة بإقليم هذه البلدية.

وتحادث سوالمي مع المحتجين الذين عبرو عن استياءهم للوضع الكارثي الذي يعيشونه من خلال تواجد هذه المفرغة بالقرب من مساكنهم.

ما نجم عنها إنبعاث الروائح الكريهة مما يترتب عنها أثار سلبية تضر بدرجة الأولى صحة المواطن من جهة، وتشوية صورة المنطقة من جهة أخرى أين طلبوا من السلطات المعنية بالغلق الفوري لهذه المفرغة.

وفي تدخله،عبر سوالمي عن حرصة وتعاطفه مع مواطني هذه البلدية عن الوضع الذي يعيشونه.

وأكد سوالمي على أن السلطات عازمة على غلق هذه المفرغة خلال الأشهر القليلة القادمة ريثما انهاء الأشغال بالمفرزات التي المبرمج إنجازها بالولاية.

كما أكد أن السلطات ستتخذ كل التدابير اللازمة لإيجاد حل نهائي لهذه الحالة.


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