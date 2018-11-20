ولاية البليدة تفتح مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان

أنهت الإدارة المحلية للبليدة، لعلم الموظفين عن فتح مسابقة على أساس الإختبار، للدخول للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان بعنوان 2018.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية البليدة، فإن الرتبة المستهدفة من التكوين هي مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني الحضري.

ويتعلق الأمر بالمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في الهندسة المدنية،

فرع البناء المدني و الصناعي، فرع الهياكل، فرع الطرق والشبكات المختلفة، تقنيات البناء، تنفيذ ومتابعة الأشغال، تسيير المياه والتطهير الحضري.

وبالنسبة للموظفين المرسمين الذين لديهم (03) سنوات من الأقدمية في شعبة التسيير التقني والخضري وشهادة الليسانس في التعليم العالي.

أو شهادة معادلة لها في نفس التخصصات عند تاريخ إجراء المسابقة، فقد تم فتح حدود 15% من المناصب.

وتتمثل الرتبة المستهدفة من التكوين، مفتش رئيسي للإدارة الإقليمية للنقاوة، النظافة العمومية، والبيئة.

وهذا للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في البيئة، البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية.

أما الموظفون المرسمون الذين لديهم (03) سنوات من الأقدمية في شعبة النظافة النقاوة العمومية والبيئة وشهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في نفس التخصصات عند تاريخ إجراء المسابقة، فقد تم فتح في حدود 15% من المناصب.

يكون تاريخ 26 نوفمبر 2018 كأخر أجل لإيداع الملفات.