ولاية البويرة تتجند للموسم الشتوي والتقلبات الجوية

نظمت ولاية البويرة، اليوم الإثنين، لقاءً إعلامياً حول التحضير للموسم الشتوي والاستعدادات لمواجهة أخطار التقلبات الجوية.

وتم التطرق الى مجموعة من التدابير والاجراءات الوقائية والعمليات الاستباقية. من أجل تعزيز حالة الاستعداد للكوارث بفعالية. وذلك قصد تفادي الأخطار ذات الصلة والتحكم فيها.

وتم تسطير برنامج يشمل التنظيف الوقائي وصيانة شبكات الصرف الصحي والمنشآت المرتبطة بها بشكل دوري.

كما تم تسطير برنامج استعجالي مكثف لتنقية البالوعات والمشاعب على مستوى الطرقات والشوارع والأحياء السكنية والساحات العمومية.

بالإضافة إلى ذلك تهيئة وتنقية الوديان عبر مختلف بلديات الولاية.

كما تم وضع آليات للإنذار المبكر على مستوى المناطق المعرضة للعواصف الثلجية وتعزيز التكفل الفوري والفعال للمتدخلين.

وإضافة إلى هذا، تم التشخيص الجيد لوضعية شبكة الطرق بالولاية والنقاط المنخفضة المهددة بارتفاع منسوب المياه. وكذا نقاط تراكم الثلوج ووضعها تحت المراقبة.

وتم تنظيم عمليات تحسيسية لفائدة المواطنين حول التدابير الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء التقلبات الجوية.

كما تم تحضير العتاد التابع لمختلف القطاعات، واحصاء عتاد المتعاملين الاقتصاديين وتوزيعه عبر بلديات الولاية للتدخل أثناء التقلبات الجوية.

وتم إسداء تعليمات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية من أحل ابرام اتفاقيات بين البلديات. والديوان الوطني للتطهير لتنقية قنوات ومنشآت صرف مياه الأمطار.