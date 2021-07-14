ولاية البويرة تتخذ عدة تدابير وقائية لكبح انتشار فيروس كورونا

أصدرت مصالح ولاية البويرة اليوم الأربعاء بيانا بخصوص إرتقاع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر إقليم الولاية. وأوضحت مصالح الولاية أنه وعقب تسجيل اليوم 25 حالة مؤكدة بكورونا اليوم تم إتخاذ عدة تدابير وقائية لكبح انتشار الفيروس

اعادة تنشيط التدابير الصحية والوقائية لكبح انتشار فيروس كورونا

تكثيف حملات التعقيم واسعة تشمل كافة البلديات والفضاءات المستقبلة للجمهور

تكثيف وتعزيز العمل التحسيسي والإعلامي

حث المواطني للإقبال على عملية التلقيح عبر مختلف المراكز الصحية والفضاءات المفتوحة لذلك

إتخاذ إجراءات ردعية للمخالفين للإجراءات الصحية المعمول بها

إلزامية إرتداء الكمامات داخل المؤسسات والإدرارات للزوار والموظفين

غرامات مالية ضد المخالفين من التجار للإجراءات الوقائية

إستخدام ما نسبته 50 بالمائى من طاقة إستيعاب المطاعم والمقاهي وكذلك لحافلات نقل المسافرين