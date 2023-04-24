ولاية الجزائر: أشغال الطريق الإجتنابي جنان سفاري –البليدة وصل إلى 80 بالمائة

قام اليوم والي ولاية الجزائر محمد عبدالنور رابحي، بزيارة عمل وتفقد إلى مشروع إنجاز وتهيئة المدخل الاجتنابي الجنوبي بالعناصر بلدية القبة.

ووقف الوالي خلال الزيارة الميدانية على نسبة تقدم المشروع في شطره الأول الممتد من بلدية القبة مرورا بمنطقة قاريدي. المنظر الجميل إلى غاية سيدي امبارك ببلدية بئر خادم، حيث يعرف تقدما معتبرا بعد رفع كافة العراقيل التقنية والإدارية.

كما بلغت نسبة تقدم الشطر الثاني من الطريق الإجتنابي الرابط بين منطقة جنان سفاري ببلدية بئر خادم. إلى غاية ولاية البليدة الذي بلغت نسبة الإنجاز على مستواه 80 بالمائة.

وسيعمل هذا المدخل الاجتنابي الجنوبي على تسهيل التبادلات، والتنقل بين مختلف البلديات التي يشملها هذا المشروع. بالإضافة الى التخفيف من الضغط المروري.

كما أسدى الوالي تعليمات من أهمها العمل على رفع الردوم والنفايات الصلبة الموجودة على مستوى المدخل والمحور الرئيسي ومحاور الدوران. والمساحات المحاذية للطريق خاصة من المنظر الجميل إلى سيدي امبارك بالقبة. و غرس الاشجار والتزهير بالنباتات الزهرية على طول الطريق المقدر ب 2كم، وكذا العمل على إنهاء الأشغال الخاصة بالمحور من أجل التخفيف من حركة المرور بتلك المنطقة.

وخلال الزيارة وجه الوالي توجيهات في ذات السياق على ضرورة تنقية المحيط عبر مختلف الطرقات والمحاور الكبرى، بالإضافة إلى إعادة طلاء الجدران والإنفاق، و التكثيف من عمليات التزهير وإعادة غرس الأشجار بالطريق الإجتنابي الجنوبي الرابط بين كل من الدار البيضاء زرالدة.