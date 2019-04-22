ولاية الجزائر: البناية مصنفة في الخانة البرتقالية.. وإحدى العائلتين رفضت الترحيل

أفادت مصالح ولاية الجزائر، أن البناية التي سقطت أجزاؤها اليوم بالقصبة كانت مصنفة في الخانة البرتقالية منذ زلزال 2003.

وأضاف بيان لذات المصالح، أن المعطيات الموثقة لهيئة المراقبة التقنية للبنايات تفيد بتصنيفها في الخانة البرتقالية 4 سنة 2003.

بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة، وقامت مصالح ولاية الجزائر بإتخاد إجراءات ترحيل العائلات القاطنة من أجل ترميم وتأهيل العمارة.

“إلا أنهم رفضوا التنقل إلى الشاليهات”.

وأفاد ذات البيان:” بأن العلاقة الإيجارية لشاغلي العمارة مع ديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس إنتهت سنة 2004″.

كما أن ولاية الجزائر قامت مجددا سنة 2016 بمعاينة العمارة المهددة وطلبت من شاغليها غير الشرعيين تقديم ملفاتهم بغرض الترحيل”.

“إلا أن إحدى العائلتين المتواجدتين بعين المكان إمتنعت عن ذلك، و بالتالي تعذر ترحيلهم”.

للإشارة وفور وقوع حادث الإنهيار الأليم الذي شهدته اليوم إحدى العمارات ببلدية القصبة و شهد وقوع ضحايا.

ترحم والي ولاية الجزائر على أرواح الضحايا متضرعا من الله عزو جل أن يرفعهم في جنات العليين ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما سارع والي ولاية الجزائر إلى مكان وقوع الحادث الذي نجم عن إنهيار الطوابق الداخلية الأربعة للعمارة.

حيث وقف على عملية إنقاذ الضحايا و إسعافهم، وأعطى تعليمات لتأمين موقع الإنهيار وحماية المارة ورفع الردوم وإنقاذ الضحايا .