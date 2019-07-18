ولاية الجزائر: الشاشات العملاقة لمتابعة مواجهة الخضر غدا في هذه المواقع

وضعت مصالح ولاية الجزائر شاشات عملاقة على مستوى الساحات العمومية الملاعب والمؤسسات الشبانية بهدف تمكين المواطنين من متابعة المباراة النهائية التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي.

ويمكن للعاصمين ان يتابعوا المواجهة غدا بعلى مستوى الساحات البريد المركزي ببلدية الجزائر الوسطى، ساحة عيسات إيدير ببلدية سيدي أمحمد، ساحة ميناء الجميلة ببلدية عين البنيان، ساحة بلدية الحراش، ساحة المدينة الجديدة بسيدي عبد الله ببلدية المعالمة، حي منتزه الوئام بن طلحة ببلدية براقي، ساحة الشهداء ببلدية القصبة، ساحة بلدية المرادية.

باحة رياض الفتح ببلدية المدنية، منتزه الصابلات ببلدية حسين داي، ساحة كيتاني ببلدية باب الوادي.

كما يمكن متابعة المواجهة مستوى ، الملعب الأولمبي 5 جويلية، ملعب واقنوني ببلدية الجزائر الوسطى، الملعب البلدي لزرالدة، الملعب البلدي للرويبة، الملعب البلدي لبوزريعة، الملعب الجواري ببلدية الرايس حميدو.

ويمكن متابعة المقابلة بدور ومراكز الشباب الـ 47 المنتشرة عبر بلديات الولاية.

والقاعات المتعددة الرياضات لكل من بلديات براقي، المقرية ورايس حميدو، قاعات السينما الـ 7 لكل من بلديات المعالمة، السويدانية، الدرارية،الدويرة، باب الوادي، واد قريش وزرالدة، الفضاءات شبابية الـ 5 لكل من بلديات براقي، الدويرة، خرايسية، عين البنيان، بئر التوتة والكاليتوس.