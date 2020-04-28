ولاية الجزائر: “الفوريار” وإلغاء تراخيص العمل الإستثنائية لمستخدميها في حال سوء استعمالها

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، أنه سيتم تمديد تراخيص العمل الإستثنائية أثناء فترة الحجر الصحي تلقائيا دون تجديدها.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن القرار جاء تطبيقا لتعليمات الوزير الأول بتمديد العمل بنظام الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية.

وأضاف البيان، أن مصالح ولاية الجزائر تشدد على واجب التقيد الصارم والدقيق بشروط استعمال هذه التراخيص من حيث احترام الفترة الزمنية لسيرانها وكونها صالحة فقط للإلتحاق بمكان العمل ومغادرته.

وأضافت ولاية الجزائر أن كل مخالفة لهذه الشروط سواء بتجاوز الفترة الزمنية المسموح بالتنقل خلالها أو عدم احترام مسار الالتحاق بمكان العمل أو مغادرته يترتب عنه إلغاء هذه التراخيص، ووضع سيارات المخالفين بالمحشر.