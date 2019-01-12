ولاية الجزائر تتكفل بالأشخاص بدون مأوى

تجند ولاية الجزائر قوافل ميدانية متنقلة، تعمل على مدار 24 ساعة لأجل التكفل بالأشخاص بدون مأوى.

وذلك بهدف جمع هؤلاء الأشخاص، وتحويلهم إلى مركز الإيواء الإستعجالي، الكائن بدالي براهيم.

قبل تحويلهم إلى مراكز الإيواء المتخصصة، أين سيستفيدون من جميع الخدمات الإجتماعية والصحية والرعاية النفسية.

ولأجل هذا سخّرت الولاية خدمة الاتصال المجاني لمركز النداء، على الرقم 1100، للتبليغ عن هذه الحالات المتواجدة بالفضاء المفتوح بالعاصمة.

خاصة منها تلك المعرضة للخطر المادي والمعنوي، على غرار الأطفال القصر الذين يٌستغلون في التسول والأعمال المشبوهة .

وكذا الأشخاص الذين لم يتم العثور عليهم أو الكشف عن مواقعهم، أثناء مرور القوافل الميدانية.

وتنوه مصالح الولاية على أن مساهمة المواطنين في هذا العمل الإنساني، يضاف إلى جهود الدولة الرامية إلى حماية الفئات الهشة.