ولاية الجزائر تتكفل بـ 9120 طفلا في اطار مخيمات صيفية لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا

قامت مصالح ولاية الجزائر بإستحداث خلية خاصة للتكفل بتنظيم مخيمات صيفية لفائدة أطفال الولايات الجنوب والهضاب العليا.

تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، الرامية إلى تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أطفال ولايات الجنوب والهضاب العليا.

حيث تمّ امس إستقبال الفوج الأول من أطفال ولاية الوادي البالغ عددهم 588 طفلا وإيوائهم على مستوى المركز الثقافي لبلدية برج البحري، ثانوية برحال الرغاية، المعهد الوطني العالي للتكوين المهني، الصنوبر البحري، مركز التكوين المهني والتمهين بزرالدة، دار الشباب بعين البنيان.

وسيتم إستقبال والتكفل بـمجموع 9120 طفلا موزعين على مدى أربع دورات، قادمين من الولايات ولاية الوادي، 3480 طفل، ولاية ورقلة، 3076 طفل، ولاية تمنراست 2176 طفل، ولاية تندوف 388 طفل.

موزعين على مراكز الإيواء المهيأة المتمثلة في المعهد الوطني العالي للتكوين المهني لبلدية برج البحري،المعهد الوطني العالي للتكوين المهني لبلدية أولاد فايت.

المعهد الوطني العالي للتكوين المهني الصنوبر البحري، بلدية المحمدية، معهد التكوين المهني والتمهين لبلدية زرالدة.

دار الشباب ببلدية عين البنيان، المركز الثقافي لبلدية برج البحري، ثانوية برحال، بلدية الرغاية، ثانوية إبن خلدون،ومتوسطة حمزة ابن عبد المطلب، ببلدية رايس حميدو.