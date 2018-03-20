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ولاية الجزائر تجري تحقيقا عقاريا حول أوعية LPA

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ولاية الجزائر تجري تحقيقا عقاريا حول أوعية LPA
بقلم خ.صديق

أعلن اليوم الثلاثاء ديوان ولاية الجزائر إجراء تحقيق عقاري بخصوص هذه الأوعية العقارية الخاصة بسكنات الترقوي المدعم “LPA”.

حيث إستفادت العاصمة من حصة 4000 سكن ترقوي مدعم في صيغته الجديدة كحصة أولى خصصتها وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفور تخصيص هذه الحصة المعتبرة من السكنات، أمر الوالي عبد القادر زوخ، اللجنة الولائية المكلفة بإختيار الأوعية العقارية بالشروع في عملها.

والتي توصلت إلى تحديد الأوعية العقارية الخاصة بسكنات “LPA” وإختيارها كمرحلة أولى،

فيما تعمل حاليا المصالح التقنية لولاية الجزائرعلى إجراء تحقيق عقاري بخصوص هذه الأوعية العقارية، حيب بيان لديوان ولاية الجزائر.

ليتم بعدها في الأيام القليلة القادمة تبليغ كامل بلديات العاصمة بالإجراءات الواجب إتخاذها بخصوص هذا المشروع الذي سيمكن من الإستجابة لحاجيات المواطن المتعلقة بالسكن.

جديد برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة بولاية الجزائر العاصمة :إستفادت ولاية الجزائر من حصة 4000 سكن ترقوي…

Publié par ‎Wilaya d'Alger – ولاية الجزائر‎ sur mardi 20 mars 2018


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