ولاية الجزائر تحقق أمنية البطل فرحاح وليد

قام والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة، اليوم الثلاثاء، بتكريم الرياضي فرحاح وليد، نائب بطل العالم في رياضة “الصولجان”.

وذلك بمنحه سكن إجتماعي إيجاري، نظير تشريفه للألوان الوطنية في بطولة العالم لذوي الإحتياجات الخاصة، المقامة مؤخرا بمدينة دبي الإماراتية.

وهذا خلال مراسيم الإحتفال باليوم العالمي “للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة”.

الحفل عرف حضور كل من السيدة والسادة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشباب والرياضة، وزير التكوين المهني والتمهين، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.