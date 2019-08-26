ولاية الجزائر تحقق حول مرق عقاري أخذ140 مليار من مكتتبي LSP

فتحت مصالح ولاية الجزائر تحقيقا حول مرق عقاري أخذ أزيد من 140 مليار من عند مكتتبي مشروع سكنات تساهمية اجتماعية.

وحسب ما وقفت عليه”النهاراونلاين”فإن مكتتبي مشروع 1400 مسكن اجتماعي تساهمي بسحاولة عقدوا لقاء مع رئيس ديوان الوالي.

ووعد رئيس ديوان والي ولاية الجزائر بفتح تحقيق حول تجاوزات المرقي العقاري و الكشف عن نتائج التحقيق يوم الإثنين المقبل.

وبلغت قيمة مساهمات مكتتبين في مشروع 1400 مسكن بالسحاولة المسجل لدى بلدية الجزائر الوسطى أزيد من 140 مليار سنتيم.

وتم حسب المكتتبين تسجيل المشروع سنة 2003 بين البلدية و المرق العقاري غير أنه لم يتم تجسيده لحد الساعة.

وفي ذات السياق قام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد باستقبال المكتتبين المحتجين ووجههم نحو الخطوات القانونية الواجب القيام بها.

وأكد المحتجون بـأن المرقي العقاري كان قد وعدهم منذ 3 سنوات بتسلم السكنات خلال 24 شهر ولم يف بوعده.