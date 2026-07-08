ولاية الجزائر تخصص فترات سباحة خاصة لأطفال القمر

خصصت مصالح ولاية الجزائر، مؤخرا، فترات سباحة لفائدة فئة أطفال القمر، خلال الفترة الليلية. بما يتلاءم مع خصوصيتهم ويتيح لهم الاستجمام خلال الصيف.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار “برنامج تنشيط مدينة الجزائر خلال العطلة الصيفية. حيث تم تخصيص فترة للسباحة بالمسبح الجواري ببئر توتة لفائدة فئة أطفال القمر، خلال الفترة الليلية. بما يتلاءم مع خصوصية هذه الفئة ويتيح لهم الاستفادة من هذا الفضاء في أفضل الظروف”.

وعرفت المبادرة أجواء من الفرح والبهجة، تخللتها عروض تنشيطية بهلوانية، في خطوة تعكس “إلتزام مصالح ولاية الجزائر بتمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من مرافقها العمومية. وتسخير إمكانياتها لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعزز إدماجهم ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية.

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