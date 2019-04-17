ولاية الجزائر ترفع 3 دعاوى قضائية ضد عبدو سمار وهشام عبود

رفعت مصالح ولاية الجزائر 3 شكاوي جزائية مصحوبة بإدعاء مدني لدى محكمة سيدي امحمد ضد عبدو سمار والمدعو عبود هشام.

وأفادت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الشكاوي جاءت نتيجة حملة الـقـذف الدنيئة المبنية على شهادة الزور.

وعلى وقائع كاذبة لا أساس لها من الصحة التي يقودها المدعو سمار محمد عبد الرحمان ضد ولاية الجزائر والوالي عبد القادر زوخ.

بحيث تم نشر ذلك على صفحات موقعه الإلكتروني المسمى ”ألجيري بارت” وبثه على القناة التلفزيونية ”أمل تيفي” لعبود هشام.

وأضاف ذات البيان، أن ولاية الجزائر تفنّد قطعا ماحملته المقالات والحوارات التلفزيونية للمدعو سمار محمد عبد الرحمان.

من أخبار كاذبة بخصوص العلاقات المشبوهة للوالي بالتعاونيات العقارية بولاية الجزائر وبالأخص التعاونية العقارية المسماة “برج الساحل”.

على أساس أن الوالي منح العقار لإستقبال هاته التعاونية كما منح سكنات ضمن نفس التعاونية لضباط سامين بالجيش وكذا قضاة.

وبالنظر إلى أن التعاونية المذكورة يعود تأسيسها إلى سنة 1998.

ولأن المادة 80 من القانون رقم 11/04 المؤرخ في 17/04/2011 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية ألغت مسألة إنشاء التعاونيات العقارية.

ولأن تعيين عبد القادر زوخ في منصب والي ولاية الجزائر يعود إلى شهر أكتوبر 2013 فقد قامت ولاية الجزائر بتاريخ 11 أفريل الفارط.

برفع ثلاث شكاوى جزائية مصحوبة بإدعاء مدني لدى محكمة سيدي أمحمد، عملا بأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية.

بتهمة القذف ضد المدعو سمار محمد عبد الرحمان والمدعو عبود هشام.

كما دعت ولاية الجزائر المدعو سمار محمد عبد الرحمان إلى تقديم الأدلة المادية بالفساد التي يدعي إمتلاكها إلى العدالة.