ولاية الجزائر: تسجيل حالات لامبالاة بالمطاعم المقاهي ووسائل النقل العمومي

أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، أنه سيتم تعزيز جهاز مراقبة النشاطات التجارية وإرفاقه بزيارات فجائية لمختلف المحلات التجارية ووسائل النقل العمومي ليلا ونهارا عبر كافة إقليم الولاية.

وكشفت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها، أنه تسجيل حالات لامبالاة وعدم احترام للتدابير الوقائية في عدد من المحلات التجارية المطاعم ، المقاهي ، والفضاءات الكبرى و وسائل النقل العمومي.

وأضافت بأن حالات اللامبالاة قد تؤثر بشكل سلبي على إستقرار الوضعية الصحية ويساهم في تفاقم خطورة الفيروس.

هذا وأكدت مصالح ولاية الجزائر أنه سيتم تطبيق بكل حزم وصرامة كافة العقوبات المنصوص عليها قانونا، وذلك من خلال إتخاذ قرارات الغلق الفوري في حق أصحاب المحلات وتجميد النشاط بالنسبة للناقلين المخالفين للقواعد الصحية، خاصة فيما يتعلق بتدابير الغلق أو ممارسة النشاط تحت شروط الوقاية وارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.