ولاية الجزائر تشرع في تأهيل المتوسطات والثانويات شرق العاصمة

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ولاية الجزائر تشرع في تأهيل المتوسطات والثانويات شرق العاصمة
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلنت مديرية التربية لولاية الجزائر شرق عن إطلاق عدة مشاريع  لإعادة تأهيل عدد من المؤسسات التابعة لها.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أكدت ولاية الجزائر أن هذه المدارس خاصة بالطورين المتوسط والثانوي.

وحسب ذات المنشور، فإن البداية ستكون بإعادة تأهيل ثانوية قاصدي مرباح ببلدية برج البحري التابعة للمقاطعة الإدارية للدارالبيضاء.

من جهة أخرى سطر ديوان الترقية و التسيير العقاري برنامجا لإنجاز أربع مجمعات مدرسية،ستتضمن مجتمعة 12 قاعدة تدريس بموقع 516+1540 مسكن بالحميز ببلدية الدار البيضاء


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