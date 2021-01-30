ولاية الجزائر تصدر بيانا بخصوص تمديد الحجر الصحي والرخص الإستثنائية للتنقل

أصدر مصالح ولاية الجزائر اليوم السبت بيانا بخصوص تسيير الوضع الصحي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وأوضح البيان أنه تقرر تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما وسيكون ساري المفعول إبتداء من يوم الاحد القادم.

العمل بالحجر الجزئي المنزلي إبتداء من الساعة 20:00 ليلا إلى غاية 05:00 صباحا من اليوم الموالي.

وأضاف بيان ذات المصالح تمديد إجراءات غلق أسواق بيع المركبات المستعملة عبر مستوى إقليم كامل الولاية.

فيما يتم تطبيق صارم للبروتوكول الصحي المعمول به على الأسواق العادية والاسواق الاسبوعية مع الغلق الفوري للتجار للمخلفين.

في حين تم تمديد إجراء غلق الأنشطة التالية:

القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية

أماكن التسلية والإستجمام وفضاءات الترفيه والشواطىء

وأفاد البيان أنه تم تمديد إجراء تحديد أوقات بعض المتاجر التي يجب ان تتوقف انشطتها على الساعة 19:00 مساءا.

وهذا الإجراء تحت طائلة الغلق الفوري للمخالفين ويتعلق الامر بكل من:

تجارة الاجهزة الكهرومنزلية.

تجارة الادوات المنزلية والديكورات .

تجارة المفروشات وأدوات التأثيث.

تجارة اللوزام الرياضية .

تجارة الألعاب واللعب.

أماكن تمركز الأنشطة التجارية.

قاعات الحلاقة للنساء والرجال.

تجارة الحلويات والمرطبات.

المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع على ان تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط.

تمديد العمل بإجراء منع تجمعات الاشخاص والتجمعات العائلية منها حفلات الزواج والختان وكذا التجمعات أمام المقابر.

تمديد منع إنعقاذ الإجتماعات والجمعيات التي تعقدها المؤسسات.

الرخص الإستثنائية للتنقل الصادرة عن ولاية الجزائر والمقاطعات الإدارية التابعة لها منذ 10 نوفمير الماضي صالحة ولا تحتاج إلى تجديد.