ولاية الجزائر تضبط ترتيبات النقل والتموين والنظافة تحسبًا لعيد الفطر

ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، صبيحة اليوم الخميس، اجتماعًا خُصّص لمتابعة تقدم التحضيرات الجارية تحسبًا لعيد الفطر المبارك 1447هـ/2026م.

واستمع الوزير إلى شروحات وافية حول مختلف العمليات الجارية تحضيرًا لهذه المناسبة، إضافة إلى المخطط المُسطّر لضمان السير الحسن للخدمات العمومية خلال أيام العيد،

وفيما يتعلق بالمقابر، قدم مدير مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر عرضا حول تدخلات المؤسسة للتهيئة الداخلية والخارجية للمقابر، إذ أكد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود والقيام بعمليات التزهير وتهيئة وتنظيف المحيط، لضمان استقبال الزوار في ظروف ملائمة.

أما بخصوص المساجد، فقد تم التأكيد على مواصلة عمليات التهيئة الداخلية والخارجية إلى جانب تزيينها بالإنارة الفنية، حيث أسدى الوزير تعليمات للولاة المنتدبين بضرورة التنسيق مع رؤساء البلديات لضمان جاهزية جميع المساجد لاستقبال المصلين.

وفيما يخص تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك وضمان استقرارها خلال أيام العيد، قدّم مدير التجارة عرضًا حول مخطط العمل يتضمن نظام مناوبة يشمل 4560 تاجرًا، من بينهم 627 مخبزة و1873 تاجرًا للخضر والفواكه والمواد الغذائية، إضافة إلى نشاطات تجارية ضرورية متنوعة.

وبالنسبة لقطاع الصحة، تم تسطير برنامج لضمان المداومة على مستوى المؤسسات الصحية، مع ضبط الترتيبات الخاصة بالزيارات. إضافة إلى تسخير 59 صيدلية مناوبة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي قطاع النقل، تم تسطير برنامج خاص يضمن توفير 189 خطًا للنقل الحضري لمؤسسة “إيتوزا”، بتسخير 300 حافلة، بالإضافة إلى وضع مخطط خاص لتسهيل تنقل المواطنين لأداء صلاة العيد بجامع الجزائر وزيارة عدد من المقابر، مع تنظيم مداومة خاصة للحافلات الخاصة. كما تم اتخاذ إجراءات تمديد مواقيت عمل مختلف وسائل النقل الموجه، على غرار المترو، الترامواي، النقل بالسكك الحديدية والمصاعد الهوائية. إلى جانب ضمان الخدمة على مستوى المحطات البرية وسيارات الأجرة، وقد أكد الوزير على تهيئة المحاور الرئيسية وتهيئة مواقف الحافلات.

أما بخصوص نظافة المحيط، تم إعداد برنامج موحد لمتابعة عمليات رفع النفايات المنزلية من طرف المؤسستين العموميتين الولائيتين “ناتكوم” و “إكسترانت”، مع تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لهذه العملية إضافة إلى الاستعداد لتنفيذ تدخلات استدراكية فورية في حال تسجيل أي نقائص.

وفي مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، سيتم الاعتماد على نفس البرنامج الخاص بشهر رمضان طيلة أيام عيد الفطر، كما ستعمل مصالح البريد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان على رفع قيمة المبالغ المالية التي يتم ضخها يوميًا، بهدف ضمان وفرة السيولة النقدية عبر الموزعات الآلية ومكاتب البريد. من جهتها، ستعتمد مصالح الحماية المدنية نظام مداومة خاص لضمان التدخل السريع والفعال عند الحاجة.

وبخصوص برنامج تنشيط مدينة الجزائر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي يتزامن مع بداية العطلة المدرسية الربيعية، قدم الوزير توجيهات لتسطير برنامج ثقافي وترفيهي ورياضي ثري ومتنوع، يمس مختلف الساحات العمومية والفضاءات الغابية والمتنزهات وقاعات العرض.

وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان حسن سير هذه التحضيرات، بما يسمح للمواطنين بقضاء عيد الفطر المبارك في أجواء مريحة وآمنة.