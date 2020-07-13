ولاية الجزائر تطلق حسابها الرسمي عبر “إنستغرام”و”التويتر”

أعلنت ولاية الجزائر اليوم الإثنين عن إطلاق حسابها الرسمي بإسم الولاية عبر إنستغرام والتويتر إلى جانب الصفحة الرسمية للولاية على الفايسبوك.

ووفق بيان مصالح الولاية فإن الهدف من فتح حساب رسمي بإسم الولاية عبر “إنستغرام”و”التويتر” تعزيز وتدعيم آليات التواصل مع جميع فئات المجتمع العاصمي.

وأضاف بيان الولاية أن الغرض من ذلك تحسين سبل التفاعل المباشر والمستمر مع المواطنين للرقي إلى مستوى تطلعاتهم.

ووضعت الولاية تحت تصرف المواطنين هذا الحساب عبر الصفحة الرسمية لولاية الجزائر على “تويتر” هذا الحساب:

@wilaya_alger

كما وضعت عبر الصفحة الرسمية لولاية الجزائر على “الإنستغرام” هذا الحساب:

alger_capitale_16

https://www.instagram.com/alger_capitale_16/

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https://www.facebook.com/wilayaalgerlacapitale

wilaya d’alger