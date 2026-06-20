ولاية الجزائر تطلق منصة رقمية جديدة

أطلقت مصالح ولاية الجزائر اليوم السبت منصة رقمية جديدة “BahdjaPools”، ووضعتها تحت تصرف المواطنين.

واضحت المصالح ذاتها في منشورها عبر فيسبوك أن هذه المنصة لحجز مواعيد السباحة خلال موسم الاصطياف والموسم الرياضي القادم.

وتأتي هذه الخدمة عملاً بتوجيهات السلطات العليا للبلاد لرقمنة تسيير الخدمة العمومية واستغلال المرافق العمومية.

وأكد المنشور أن هذه الخدمة تنطلق في مرحلتها الأولى بالمسبح الشبه أولمبي “المجاهد المتوفي مولود عصمان” بالأبياو ايضا بالمسبح الخارجي للمركب الأولمبي 5 جويلية.

وسيتم إدراج باقي المسابح عبر المنصة ابتداءً من الفاتح جويلية القادم.