ولاية الجزائر تعلن تمديد غلق الفضاءات الغابية والمنتزهات بسبب التقلبات الجوية

أعلنت ولاية الجزائر تمديد إجراء غلق جميع الفضاءات الغابية والمنتزهات العمومية إلى أجل غير مسمّى، على أن يتم الإعلان عن موعد إعادة الافتتاح لاحقًا، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المرتقبة.

ويشمل قرار الغلق، على وجه الخصوص، منتزه الصلابات، حديقة التجارب الحامة، حديقة الحيوانات والتسلية الوئام المدني ببن عكنون، منتزه الكيتاني، منتزه منبع المياه ببوروبة، ومنتزه إيكو بارك وادي السمار.

وجاء قرار التمديد عقب بيان صادر عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أفاد بتواصل التقلبات الجوية، مع تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، حيث يتوقع تساقط أمطار معتبرة بولاية الجزائر تتراوح بين 20 و40 ملم، مرفوقة برياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تتجاوز أحيانًا 80 إلى 90 كلم/سا، وذلك ليلة الخميس إلى الجمعة.

كما جددت مصالح الولاية دعوتها لكافة المواطنين ومستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.