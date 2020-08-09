ولاية الجزائر تعلن عن شروط إعادة فتح المقاهي والمطاعم والشواطئ والفنادق

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ولاية الجزائر تعلن عن شروط إعادة فتح المقاهي والمطاعم والشواطئ والفنادق
بقلم مصطفى.ق

أعلنت مصالح ولاية الجزائر مجموعة من الشروط التي يجب الامتثال لها بعد إعادة فتح المقاهي والمطاعم ومرافق الاستجمام والتسلية.

وقالت مصالح ولاية الجزائر ان ارتداء قناع واقي اجباري واحترام التباعد الجسدي متر ونصف على الاقل.

وضع ملصقات تذكيرية بالتدابير الصحية وقياس درجة حرارة المصطافين مسبقا من قبل عناصر الحماية المدنية وتوفير صناديق مخصصة للرمي الاقنعة والقفازات.

اما فيما يخص الفنادق والمقاهي والمطاعم واستخدام الشرفات في المقاهي والمطاعم واستغلال طاولة واحدة بين اثنتين.

التباعد الجسدي وارتداء القناع ومنع استعمال مكيفات الهواء.

وقالت مصالح الولاية ان عدم الامتثال لهذه التعليمات سيؤدي للغلق الفوري للنشاط.


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