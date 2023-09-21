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الرياضة

ولاية الجزائر تعلن موعد إطلاق الطبعة الثالثة لترياتلون باب الواد

بقلم فيصل زيان بوزيان
ولاية الجزائر تعلن موعد إطلاق الطبعة الثالثة لترياتلون باب الواد
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أعلنت ولاية الجزائر، اليوم الخميس، عن موعد إطلاق الطبعة الثالثة لترياتلون باب الواد المرحلة الخامسة للجائزة الكبرى.

وحسب بيان الولاية، عبر صفحتها الرسمية، فسيتم موعد إطلاق هذه التظاهر سيكون غدا الجمعة، بملعب فرحاني ببلدية باب الوادي، بداية من السابعة والنصف إلى غاية الساعة الحادية عشر صباحا وتحت إشراف مديرية الشباب و الرياضة و الترفيه لولاية الجزائر.

وأوضح ذات البيان، أن ترياتلون باب الواد يشمل ثلاثة نشاطات رياضية متمثلة في رياضة السباحة، رياضة ركوب الدراجة الهوائية، ورياضة العدو.

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