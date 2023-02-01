ولاية الجزائر تعلن موعد إنطلاق بيع تذاكر نهائي الشان

أعلنت ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن موعد إنطلاق عملية بيع تذاكر نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين، الذي سيجمع المنتخب المحلي، بنظيره السنغالي.

وحسب بيان ولاية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، ، فإن عملية بيع تذاكر نهائي الشان ، ستكون اليوم الأربعاء.

وذلك عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي“، بداية من الساعة 16.00 مساءً.

يجدر للإشارة، سيواجه المنتخب المحلي نظيره السنغالي، السبت 4 فيفري، بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 20.30 مساءً.