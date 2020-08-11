ولاية الجزائر.. تعليق نشاط 13047 محل لم تحترم التدابير الحد من إنتشار كورونا

تم تعليق نشاط 13047 محل بولاية الجزائر لم تحترم التدابير الإحترازية للحد من إنتشار وباء كورونا بإحتساب المحلات التجارية المتواجدة داخل المراكز التجارية والأسواق.

ونشرت للجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع الحصيلة اليومية لعمليات غلق المحلات التجارية والأسواق البلدية والمساحات التجارية التي لم تحترم التدابير الإحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية للحد من إنتشار وباء كورونا.

أسفرت الخرجات الميدانية للجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة_ لى تاريخ تاريخ اليوم، تعليق نشاط 5233 محل تجاري وغلق 17 سوق بلدي وتعليق نشاط 32 مركز تجاري

ففي المقاطعة الإدارية للرويبة تم تعليق نشاط 282 محل تجاري وغلق سوق حي الونشريس (DNC) بالرغاية.

والمقاطعة الإدارية للدار البيضاء تم تعليق نشاط 3476 محل تجاري وغلق سوقين بلديين وتعليق نشاط مركز تجاري واحد.

وبالمقاطعة الإدارية لزرالدة تم تعليق نشاط 81 محل تجاري وتعليق نشاط 8 مراكز تجارية.

ويالمقاطعة الإدارية لحسين داي تم تعليق نشاط 136 محل تجاري وغلق سوقين بلديين.

وبالمقاطعة الإدارية للدرارية تم تعليق نشاط 147 محل تجاري وغلق 3 أسواق بلدية ومركزين تجاريين.

وبالمقاطعة الإدارية لبئر التوتة تم تعليق نشاط 192 محل تجاري وغلق سوق بلدي واحد.

وبالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايستم تعليق نشاط 295 محل تجاري وغلق سوقين بلديين

وبالمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد تم تعليق نشاط 251 محل تجاري وتعليق نشاط 3 مراكز تجارية وغلق 3 أسواق بلدية.

وبالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله تم تعليق نشاط 23 محل تجاري وغلق سوق بلدي واحد.

والمقاطعة الإدارية لبراقي تم تعليق نشاط 166 محل تجاري .