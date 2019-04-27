ولاية الجزائر تفتح حساب بريدي حر للتضامن مع المحسنين في رمضان

أعلنت مصالح ولاية الجزائر أنها ستفتح حساب بريدي جاري للمحسنين خاص بشهر رمضان من أجل التبرع للفقراء.

وأفاد بيان للولاية اليوم السبت، أن الحساب البريدي الجاري يسمى “الحساب الحر لتضامن المحسنين لولاية الجزائر”.

تحت رقم 323799 clé 87 ،و الذي سيتم وضعه تحت تصرف الراغبين في تقديم التبرعات من متعاملين أو خواص وكذا المحسنين.

حيث ستوجه مداخيل هذا الحساب إلى العائلات المعوزة والمحتاجين ممن تقدموا بطلبات المساعدة المالية على مستوى المصالح البلدية.

كما دعت الولاية المواطنين للمساهمة في هذه المبادرة النبيلة التي ترمي إلى تعزيز أواصر الرحمة و التضامن.