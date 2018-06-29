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ولاية الجزائر تكذب الإشاعات ضد الوالي زوخ وترفع دعوى ضد “المحرضين”

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ولاية الجزائر تكذب الإشاعات ضد الوالي زوخ وترفع دعوى ضد “المحرضين” ولاية الجزائر
بقلم أمينة لعلالي

كذّبت ولاية الجزائر كل الإدعاءات المغرضة التي طالت والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ،فيما يخص قضية مخالفة قانون التهيئة والتعمير.

وجاء في بيان الولاية، أن الوالي بعيد كل البعد عن القضية، حيث لم يتم سماعه لا من قريب ولا من بعيد.

مضيفة ان سمعة التحقيق القضائي تمنع الخوض في هذا الملف.

وأكدت ذات المصالح بأن ملفات ولاية الجزائر كلها مضبوطة بالادلة المادية والخلية التقنية المنصبة منذ حوالي 05 سنوات.

بديوان الوالي وقفت على كل المشاريع العقارية محل مخالفة.

التي تمس قانون التهيئة والتعمير والتي تم التبليغ عنها أو بمناسبة ادائها لعملها.

وإتخدت الاجراءات الادارية والقانونية ضد كل المخالفات المسجلة .

ورصدت، مديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات لولاية الجزائر بمعية خلية الإعلام الرقمي.

الصفحة التي وقفت وراء نشر هذه الاشاعات الكاذبة وتقدمت بشكوى لدى الجهة القضائية المختصة.


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