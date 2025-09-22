ولاية الجزائر تكرم الأندية العاصمية المتوجة في الموسم الكروي 2024-2025

أشرف والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اليوم الإثنين، على حفل تكريمي بمقر الولاية، خصص للأندية العاصمية التي تألقت خلال الموسم الكروي 2024-2025.

وشمل التكريم كلًا من:

- مولودية الجزائر (بطلة الرابطة المحترفة الأولى)

– اتحاد العاصمة (بطل كأس الجمهورية)

– النجم الرياضي بن عكنون (متوج بالرابطة الثانية وصاعد للرابطة الأولى)

– الشبيبة الرياضية تقصراين (صاعد إلى الرابطة الثانية)

وحضر الحفل عدد من المسؤولين المحليين، رؤساء الأندية، الطواقم الفنية واللاعبين، إلى جانب الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات المعنية.

وخلال الحفل، هنأ مدير الشباب والرياضة الأندية المتوجة، مشيدًا بالدعم الذي وفرته مصالح الولاية. وتم تسليم التكريمات لرؤساء الأندية وسط أجواء احتفالية اختُتمت بالتقاط صور تذكارية.