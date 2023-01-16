ولاية الجزائر تكشف برنامج نقل جماهير الخضر إلى ملعب “نيلسون مانديلا”

كشفت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الإثنين، البرنامج المسطر لنقل الجماهير الجزائرية إلى ملعب “نيلسون مانديلا” لحضور مباراة المنتخب الوطني، واثيوبيا.

وفي بيان لها، أوضحت مصالح ولاية الجزائر، أن انطلاق عملية نقل الأنصار إلى ملعب “نيلسون مانديلا”، سيكون على الساعة (12:00) زوالا.

كما أضاف ذات البيان، بأن اعادة المناصرين من الملعب إلى نقاط الانطلاق، يتم مباشرة بعد انتهاء هذا اللقاء.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره الاثيوبي، لحساب الجولة الثانية من الشان، مقرر يوم غدا الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً.