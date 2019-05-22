ولاية الجزائر تكشف سبب تسييج مبنى البريد المركزي

كشفت ولاية الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، أن قرار غلق سلالم مبنى البريد المركزي بوسط المدينة جاء نتيجة قيام الهيئة الوطنية للمراقبة

التقنية للبنايات على سلالم المبنى المذكور،وماكشفته الخبرة التقنية عن وجود إهتراءات وتشققات تستدعي القيام بأشغال تهئية وتدعيم تفاديا لخطر الإنهيار المحدق

وأوضح بيان للولاية، أنه تبعا للنصوص القانونية، التي تضبط قواعد التعامل مع هذه الحالات، أصدرت بلدية الجزائر الوسطى

يوم 19 ماي 2019 قرار تحت رقم 27 يتضمن الإعلان عن الخطر الوشيك بذات السلالم، يضيف المصدر ذاته .

وأضاف البيان، أن ولاية الجزائر تحصلت بتاريخ 20 ماي 2019 على موافقة من وزارة الثقافة لإنجاز أعمال التهيئة والترميم

طبقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 05 أكتوبر 2003 المتعلق بممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية

وكذا المادة 02 من القرار المؤرخ في 24 جانفي 2019 ، المتضمن تصنيف المبنى الذي يأوي البريد المركزي للجزائر

وستتولى مديرية تهيئة وإعادة هيكلة الأحياء لولاية الجزائر، مهمة تنفيذ أشغال التهيئة والترميم بعد تنصيب محيط الورشة

و تأمينها من أجل سلامة الراجلين و العمال المكلفين بالأشغال، جسبما أورده ذات البيان .