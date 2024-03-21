ولاية الجزائر تكشف مخطط نقل الأنصار لحضور مباراة المنتخب الوطني وبوليفيا

ضبطت مصالح ولاية الجزائر، مخطط نقل أنصار المنتخب الوطني، لحضور المباراة الودية التحضيرية التي ستجمعهم بمنتخب بوليفيا.

وخصصت مصالح ولاية الجزائر، 10 مواقع لتجمع ونقل أنصار المنتخب الوطني ذهابا وايابا إلى ملعب “نيلسون مانديلا”، مقابل 100 دينار جزائري.

وسيتم الشروع في نقل الأنصار، من إحدى المواقع العشرة المعتادة نحو ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، انطلاقا من الساعة السابعة والنصف مساءً.

يذكر أن هذه المباراة الودية التحضيرية، التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره البوليفي، مقررة غدا الجمعة، انطلاقا من العاشرة ليلا، بملعب “نيلسون مانديلا”.