ولاية الجزائر.. تمديد الحجر لمدة 15 يوما واجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت ولاية الجزائر عن تمديد تدابير الحجر الصحي ابتداءً من الأربعاء 2 ديسمبر الجاري من الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما.

وحسب بيان لولاية الجزائر، فقد تضمنت التدابير قرارا يقضي برفع تعليق رحلات النقل الجوي للرحلات الداخلية على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر.

وألزم بيان الولاية مصالح المطار بفرض التدابير الوقائية اللازمة التي تحددها السلطات المختصة للوقاية من كورونا.

كما تقرر أيضا فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلٍ، مع التقيد بفرض الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا وكذا تمديد غلق أسواق المركبات لنفس المدة.

أما فيما يخص الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، فقد تم فرض عملية مراقبة دورية مع الغلق الفوري لكل سوق لا يحترم ولايطبق التدابير الوقائية.

كما تقرر غلق ولنفس المدة أماكن النزهة والشواطئ والقاعات الرياضية، ودور الشباب و المراكز الثقافية على مستوى كافة تراب الولاية.

كما تقرر تمديد القرار الخاص بتخفيض الحجم الساعي لبعض المحلات من الخامسة صباحا إلى الثالثة مساءً، على غرار تجارة المقاهي والمطاعم، محلات الأكل السريع وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، محلات اللعب والألعاب وبيع اللوازم الرياضية.

كما تم حضر جميع التجمعات العائلية على غرار الجنائز و حفلات الزواج والختان والتجمعات في المقابر مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

أما بخصوص عقود الزواج، فيتم تحديدها عن طريق المواعيد على مستوى البلديات مع اقتصار الحضور على المعنيين فقط.

ذ