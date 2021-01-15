ولاية الجزائر: تمديد صلاحية تراخيص التنقل الإستثنائية

أصدرت مصالح ولاية الجزائر اليوم الجمعة بيانا حول الإجراءات الجديدة المتخدة من قبل الحكومة حول فيروس كورونا.

وأوضح بيان ذات المصالح أن تراخيص التنقل الإستثنائية الصادرة عن مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها تبقى سارية المفعول.

وأضاف البيان التراخيص صالحة ودون الحاجة لإستصدار تراخيص جديدة وهذا بعد تمديد الحجر لمنزلي بداية من الغد ولمدة 15 يوما

ووفق مصالح الولاية جميع الاشخاص والسلطات والهيئات العمومية والخاصة الحاصلة على التراخيص تنقل إستثنائية عن مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها.

وأشار البيان إلى أن تراخيص 10 نوفمبر 2020 الماضي صالحة وتبقى سارية المفعولدون الحاجة لإستصدار تراخيص جديدة.

وأعلنت امس الخميس مصالح الوزارة الأولى عن تمديد الحجر المنزلي لمدة 15 يوما بداية من يو الغد 16 جانفي 2021 .