ولاية الجزائر تنشر الحصيلة النهائية لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط

نشرت مصالح ولاية الجزائر الحصيلة النهائية لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2019 -2020.

وقالت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها أن عدد المسجلين في الدورة “الاختيارية” لشهادة التعليم المتوسط 61296 مترشح.

وعدد المترشحين المعنيين بالدورة “الاختيارية” لشهادة التعليم المتوسط بالنسبة للمتمدرسين, 59.665 مترشح.

وعدد المترشحين المعنيين بالدورة “الاختيارية” لشهادة التعليم المتوسط بالنسبة للأحرار, 1631 مترشح.

وسجلت اليوم الاول من الدورة العدد الكلي للحضور 6032 بنسبة قدرها 9.84% والمتمدرسين 4987 بنسبة قدرها 8.36% والأحرار 1045 بنسبة قدرها 64.07%، العدد الكلي للغيابات، 55264 بنسبة قدرها 90.16%، المتمدرسين 54678 بنسبة قدرها 91.64% والأحرار 586 بنسبة قدرها 35.93%.

وسجلت في اليوم الثاني من الدورة العدد الكلي للحضور 5613 بنسبة قدرها 9.16%، المتمدرسين 4742 بنسبة قدرها 7.95%، الأحرار 871 بنسبة قدرها 53.40%، العدد الكلي للغيابات 55683 بنسبة قدرها 90.84%، المتمدرسين : 54923 بنسبة قدرها 92.05%، الأحرار: 760 بنسبة قدرها 46.60%.

وسجلت في اليوم الثالث من الدورة، العدد الكلي للحضور 5722 بنسبة قدرها 9.34%، المتمدرسين : 4741 بنسبة قدرها 7.95%، الأحرار 981 بنسبة قدرها 60.15%، العدد الكلي للغيابات 55574 بنسبة قدرها 90.66%، المتمدرسين 54924 بنسبة قدرها 92.05%، الأحرار 650 بنسبة قدرها 39.85%.

قالت مصالح ولاية الجزائر ان الامتحانات جرت في ظروف تنظيمية ووقائية حسنة تم خلالها احترام البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا الذي وضعته وزارة التربية الوطنية وصادقت عليه اللجنة العلمية لوزارةالصحة.

واضافت انه رغم التقلبات الجوية التي عرفتها العاصمة خلال اليوم الثاني لشهادة التعليم المتوسط غير أنه جرت في ظروف جيدة، حيث تم إصلاح الانقطاع الحاصل في شبكة الكهرباء في كل من براقي، بوروبة،الشراقة، جراء هذا التقلب الجوي في وقت قياسي قبل انطلاق الامتحانات وضمان النقل و السير الحسن لمجريات هذه الامتحانات.

وعرفت هذه المحطة الهامة في ضل جائحة كورونا تضافر جهود كل القطاعات ذات الصلة على غرار الصحة، النقل، التربية والأمن من أجل إنجاح هذا الحدث التربوي الهام.