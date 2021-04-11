ولاية الجزائر.. تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لعدد من المقاطعات الادارية

أشرف اليوم الأحد، والي ولاية الجزائر العاصمة يوسف شرفة، على مراسيم حفل تنصيب الولاة المنتدبين لعدد من المقاطعات الإدارية بالولاية.

وحضر مراسم الحفل كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، والسيدات والسادة الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية.

كما حضر الحفل أيضا كل من رؤساء المجالس الشعبية البلدية للمقاطعات الإدارية الستة، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، المديرين التنفديين، أعضاء المجلس الشعبي الولائي.

وتم تنصيب كل من السادة:

يزيد دلفي واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

مروان بولسان واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للرويبة.

فتحي بوزايدواليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي.

عبد العزيز جوادي واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس.

الدراجي بوزيان واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لباب الواد.

عبد الرحمان دحيمي واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للحراش.