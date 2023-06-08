ولاية الجزائر تنظم أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري الروسي

نظمت ولاية الجزائر، على شرف مدينة موسكو، أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري الروسي. تحت شعار ” آفاق جديدة للتعاون “. والذي سيبحث فرصا جديدة للتعاون بين رجال الأعمال الروس ونظرائهم من الجزائر. تجسيدا لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضحت ولاية الجزائر عبر صفحتها على الفايسبوك، أن هذ ا المنتدى جاء في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا. وكذا تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 12 مارس 2023 بين الجماعتين الإقليميتين ولاية الجزائر ومدينة موسكو.

يشار إلى أنه خلال اليوم الأول من أشغال المنتدى، تم افتتاح معرض لفنانين من موسكو بقصر الثقافة “مفدي زكريا”. أين تم عرض لوحات فنية توحي للتنوع الثقافي الروسي. حيث شكرت ممثلة العلاقات الخارجية الاقتصادية لمدينة موسكو دعم مصالح ولاية الجزائر. في تطوير أواصر العلاقات الثنائية بين المدينتين، واستضافتهم مرة أخرى بالولاية.

أشغال المنتدى تواصلت لليوم الثاني تواليا على مستوى فندق “سوفيتال”، والذي شهد حضور عديد المتعاملين الاقتصاديين وخبراء في الاقتصاد من البلدين. أين تم الحديث وفتح النقاش حول أواصر التعاون في مجال الأعمال بين المدينتين. فيما سيتواصل برنامج المنتدى في يومه الثالث من خلال زيارة بعض المؤسسات التعليمية على مستوى ولاية الجزائر من طرف مديري التربية للوفد الروسي المشارك.

وتأتي هذه الزيارات كأولى ثمار لمذكرة التفاهم التي أبرمت يوم 12 مارس 2023 بمقر الولاية بين مصالح ولاية الجزائر ومدينة موسكو. على أن يتم مستقبلا برمجة عديد لقاءات العمل في مختلف المجالات.