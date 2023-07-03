ولاية الجزائر تنظم استعراضا شعبيا إحتفالا بعيد الإستقلال

تنظم ولاية الجزائر استعراضا شعبيا كبيرا احتفالا بالذكرى الواحدة والستين لعيد الاستقلال (05 جويلية 1962-2023) تحت شعار “جزائر الانتصارات .. مكاسب وإنجازات”.

وحسب بيان للولاية الإستعراض سيكون بمشاركة أشبال وشباب الكشافة الإسلامية الجزائرية، وقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية، فرق الفلكلور، فرق الخيالة، وعديد الفرق الأخرى. حيث سيجوب الاستعراض الشوارع الكبرى بوسط الجزائر العاصمة.

كما نوه المصدر أن الولاية ستنظم “قافلة ذاكرة المحروسة”. حيث ستجوب القافلة مسارات مختلفة تتضمن زيارة أبرز المعالم التاريخية والحضارية لحي القصبة العتيق. على غرار القصور الأثرية، المساجد، المتاحف والمواقع التاريخية التي شهدت أحداثا تاريخية.

وتهدف القافلة –يضيف البيان- إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتناقلها عبر الأجيال، وهذا من خلال زيارة هذه المواقع التاريخية التي تروي في طياتها الامتداد الزمني لتاريخ الجزائر، ونضالات شعب كافح بالنفس والنفيس لإعلاء الراية الوطنية.