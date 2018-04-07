ولاية الجزائر تنظم ندوة دولية لتصنيف حديقة الحامة ضمن التراث العالمي

تنظم المصالح الإدارية لولاية الجزائر العاصمة يوم غد الأحد، محاضرة دولية تهدف إلى تصنيف حديقة التجارب بالحامة كإرث عالمي.

يشارك في هذه الندوة أكثر من 150 خبير في المجال البيئي قصد إبراز الثروة التي تزخر بها الحديقة.

وما تضمه من نباتات نادرة الوجود.

تهدف المحاضرة إلى كيفية تصنيف هذا المرفق ضمن مجال النباتات والتنوع البيولوجي للتراث العالمي للمنظمة الدولية “اليونسكو”.

ذكر مدير الحديقة لوسائل الإعلام أن المبتغى من هذا التنظيم هو الوصول الى تصنيف يرفعها إلى مستوى الحدائق العالمية.

سيتم تنظيم ورشات ما بين المحافظة الدولية للحدائق النباتية والإتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وكذا أعضاء المجلس التقني والعلمي للحديقة على مدار ثلاثة أيام.

ستسمح المحاضرة بتقاسم التجارب والمهارة بين هؤلاء الخبراء الأجانب وأعضاء الطاقم التقني وبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية

كما ستكون هناك فرصة التوقيع على شراكة بين حديقة الحامة وحديقة خيريث للحيوانات بإسبانيا، لتبادل الكفاءات عن طريق الحيوانات المهددة بالإنقراض.