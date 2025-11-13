ولاية الجزائر تنظم نصف ماراثون.. هذه نقاط المرور

تنظم ولاية الجزائر، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، نصف ماراثون الجزائر الدولي. وهذا يوم الجمعة 14 نوفمبر، بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا 08:30. تحت شعار “اجري الجزائر قلب المتوسط”.

وستعرف فعاليات نصف الماراثون مشاركة 6000 عداء وعداءة، سيتسابقون في مسارين اثنين، ينطلقان من ملعب فرحاني بلدية باب الوادي. حيث يمتد الأول على طول 10 كلم. فيما يمتد الثاني على طول 21 كلم. مرورا بالشوارع والأنهج الرئيسية للوصول إلى نقطة النهاية بنهج زيغوت يوسف أمام مقر ولاية الجزائر. كما توضحه الصور المرفقة.

