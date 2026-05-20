ولاية الجزائر: تهيئة 138 مصعدًا عبر عدة بلديات والعملية متواصلة

قام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، عبد الوهاب زيني، بزيارة تفقدية لمعاينة عمليات صيانة وتسليم عدد من المصاعد على مستوى بنايات سكنية ببلدية الحراش، وهذا في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والارتقاء بالمحيط الحضري للعاصمة، وتنفيذا لبرنامج ولاية الجزائر الخاص بصيانة وإعادة تهيئة المصاعد الكهربائية بالعمارات على مستوى عدة بلديات.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، يشمل برنامج تأهيل المصاعد عددًا من البنايات المدرجة ضمن برنامج تأهيل البنايات. الخاص بالمخطط الأبيض للنظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة، إلى جانب بنايات أخرى. استفادت من عمليات إعادة تأهيل المصاعد فقط، مع إعطاء الأولية للعمارات ذات الطوابق العالية.

حيث تم إحصاء 351 مصعدًا كهربائيًا، حيث تم الانتهاء من تهيئة 138 مصعدًا. فيما تتواصل الأشغال على مستوى 150 مصعدًا، إضافة إلى 63 مصعدًا في طور انطلاق الأشغال. حيث شملت العمليات صيانة وإصلاح عدد من المصاعد، إلى جانب استبدال أخرى بمصاعد جديدة.

