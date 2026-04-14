ولاية الجزائر: تواصل التدخلات الميدانية للتكفل بآثار ومخلفات التقلبات الجوية

أكدت مصالح ولاية الجزائر تواصل تدخلاتها الميدانية الآنية والمكثفة، ممثلة في المصالح التقنية للمقاطعات الإدارية والمؤسسات العمومية الولائية والمديريات التنفيذية، قصد التكفل الفوري بآثار ومخلفات التقلبات الجوية.

وأوضحت المصالح نفسها، أن ولاية الجزائر تشهد خلال هذه الفترة تقلبات جوية هامة، حيث تم تسجيل تساقط. كميات معتبرة من الأمطار بلغت 93.3 ملم خلال الفترة الممتدة من 11 أفريل إلى غاية 14 أفريل 2026. وهو ما يعادل حوالي 18% من المعدل السنوي للتساقط بإقليم الولاية، والذي يتراوح بين 500 و550 ملم.

مشيرة أنه رغم الإجراءات الاستباقية والاحترازية التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر منذ بداية فصل الخريف. من خلال اعتماد مخطط شامل للتنظيف الدوري للبالوعات والأودية ومجاري المياه. إلا أن هذه الكميات الاستثنائية من التساقط سجلت بعض الاختلالات.

وفي هذا الإطار، تواصل مصالح ولاية الجزائر تدخلاتها الميدانية الآنية والمكثفة، ممثلة في المصالح التقنية. للمقاطعات الإدارية والمؤسسات العمومية الولائية والمديريات التنفيذية، قصد التكفل الفوري بآثار ومخلفات التقلبات الجوية. من خلال تنظيف المحيط، تنقية البالوعات، تسريح المجاري، والقضاء على تجمعات المياه. بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

