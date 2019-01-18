ولاية الجزائر توضح : “وشاح رئيس البلدية مجبناهش من فرنسا هو محلي الصنع”

فنّدت مصالح ولاية الجزائر بخصوص الوشاح الشرفي لرؤساء المجالس الشعبية على اعتبار أنه مصنوع في فرنسا.

ونشرت ولاية الجزائر عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك توضيحا جاء فيه: “يتم ، منذ يوم أمس ، تداول معلومات خاطئة”.

“و مغلوطة ، أختير لها ظرف الإحتفاء باليوم الوطني للبلدية بغرض الإساءة لشخص رئيس البلدية ولصورة الجماعات المحلية معا”.

مشيرة إلى أن “الوشاح الشرفي لرؤسات المجالس الشعبية البلدية تم إقتناؤه من طرف مصالح ولايات الجمهورية”.

“من مؤسسة الألبسة ولوازم النوم التابعة لوزارة الدفاع الوطني الكائنة بالخروبة بولاية الجزائر.