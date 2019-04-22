ولاية الجزائر: زوخ يقدم تعازيه لعائلات ضحايا إنهيار البناية بالقصبة

أفادت مصالح ولاية الجزائر أنه سجل صبيحة اليوم الإثنين إنهيار جزئي للطوابق الداخلية لبناية تابعة لأحد الخواص بالقصبة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحادث وقع في القصبة السفلى بـ 02 شارع تامقريت في محيط مسجد كتشاوة ببلدية القصبة.

وفور تسجيل حادث الإنهيار تنقل الوالي المنتدب لباب الوادي رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة، ومصالح الأمن الوطني.

بالإضافة إلى الحماية المدنية و بعض إطارات ولاية الجزائر إلى عين المكان بغرض تنظيم عملية الإنقاذ ورفع الردوم وتقديم الإسعافات.

وأضاف البيان أنه بغرض الوقوف على سير عملية الإنقاذ تنقل والي العاصمة عبدالقادر زوخ بمعية المدير العام للحماية المدنية إلى مكان حادث الإنهيار.

حيث أعطى تعليمات بتأمين موقع الإنهيار بغرض حماية المارة وتسهيل عملية رفع الردوم وإنقاذ الضحايا.

من جهته تقدم والي العاصمة عبدالقادر زوخ بتعازيه الخالصة لذوي الضحايا.