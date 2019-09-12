ولاية الجزائر : سخرنا كل الإمكانيات .. الأمطار كانت غزيرة

كشفت ولاية العاصمة، في بيان لها عن الأسباب الحقيقية، التي كانت وراء الفيضانات، التي شهدتها الولاية قبل قليل.

وأوضحت الولاية من خلال ذات المصدر، أنّ كميات الأمطار الكبيرة المتهاطلة شكلت ضغط عن البالوعات وقنوات صرف المياه.

وواصلت ذات المصالح سرد الأسباب، أنّ الضغط على البالوعات، هو ما أدّى إلى تشكيل برك مائية على مستوى عدة أحياء وبلديات.

كما أكدت ذات المصالح، أنّه ولغاية كتابة هذه الأسطر، لم تسجل أيّ خسائر مادية أوبشرية جراء الفيضانات التي تشهدها الولاية.

وقالت الولاية أنّها مستعدة كل الإستعداد لمجابهة الوضعية الحالية، حيث وضعت كل وسائل الولاية والمؤسسات العمومية المحلية تحت التصرف.

ويُشرف على عمليات التدخل الميداني بالعاصمة، وفقا لذات المصدر والي الولاية شخصيا رفقة الولاة المنتدبين.